حزب الله يهنئ إيران باتفاق وقف إطلاق النار ويؤكد: لا عودة إلى ما قبل 2 آذار

وقال الحزب في بيان، إن الاتفاق "ثمرة الصمود الأسطوري والثبات الاستثنائي والتضحيات الجسام التي قدمها الشعب الإيراني وقيادته المتمسكة بالخيارات الوطنية التي تحفظ والسيادة والاستقلال".وأشاد البيان بقيادة المرشد الإيراني السيد مجتبى والرئيس والحكومة والقوات المسلحة الإيرانية، معرباً عن تقديره للمواقف الثابتة إلى جانب وشعبه ومقاومته، مؤكداً أن أصرت على أن يكون لبنان حاضراً في أي تفاهم يؤدي إلى وقف الحرب ويحفظ حقوقه.كما ثمن جهود الدول التي ساهمت في إزالة العقبات أمام إنجاز الاتفاق، داعياً لبنان إلى الاستفادة من المناخ الإقليمي والدولي الجديد لتعزيز سيادته وتحرير أرضه ضمن إطار .ووجه الحزب تحية إلى النازحين وأهالي المناطق المتضررة من الحرب، مثمناً صمودهم وتضحياتهم خلال فترة المواجهات، كما أشاد بقيادة المقاومة ومقاتليها.وأكد البيان أن ما تحقق يشكل "مقدمة لاستكمال مسار التحرير الكامل للأرض وعودة الأسرى وإعادة إعمار ما دمرته الحرب"، داعياً الأهالي إلى التريث وانتظار التعليمات الرسمية بشأن العودة الآمنة إلى القرى والبلدات، تجنباً لأي مخاطر محتملة.وشدد حزب الله على أن "لا عودة إلى ما قبل الثاني من آذار"، مؤكداً تمسكه بحق لبنان في الدفاع عن أرضه وشعبه وسيادته حتى تحقيق الانسحاب الكامل وعودة الأسرى.ودعا الحزب في ختام بيانه السلطة والقوى السياسية إلى توحيد الموقف الوطني، ومراجعة السياسات السابقة، والاعتماد على "الأصدقاء الحقيقيين" لحماية المصالح الوطنية وتعزيز قوة لبنان في مواجهة التحديات.