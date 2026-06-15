الرئيس الإيراني يعلن موعد توقيع الاتفاقية مع الولايات المتحدة

وقال بزشكيان في بيان تابعته ، "قررنا بعد التنسيق توقيع مذكرة التفاهم مع يوم الجمعة المقبل".وكانت وكالة " " الإيرانية أفادت بأن عملية إعادة فتح ستبدأ بعد توقيع مذكرة التفاهم بين وإيران، يوم الجمعة المقبل.ونقلت الوكالة عن مصدر، تأكيده بأن أبرز التعديلات التي أُدخلت خلال اليومين الأخيرين والساعات التي سبقت إعلان مذكرة التفاهم، شملت إضافة عبارة "ضمان سيادة واحترام سلامة أراضيه" إلى البند الأول من مذكرة التفاهم.وقال المصدر إن الرئيس الأمريكي كان يرفض إضافة هذه العبارة في النسخ السابقة.وأكد المصدر أيضا أن "كان يصر على إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار في الوقت نفسه فور الإعلان عن مذكرة التفاهم، إلا أن رفضت ذلك، وتم الاتفاق على أن تبدأ عملية إعادة فتح مضيق هرمز بعد توقيع التفاهم الجمعة".