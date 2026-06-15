الخارجية الإيرانية تكشف عن مسارين لاتفاق "السلام" مع واشنطن

وقال عراقجي إن " تخطط لمسار المفاوضات وتنفيذ الاتفاق على أساس انعدام الثقة بسبب إخلال سابقاً بالالتزامات".وأوضح أن الاتفاق يتكون من مرحلتين، تتمثل الأولى في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، فيما تشمل المرحلة الثانية جولة مفاوضات تستمر 60 يوماً وقابلة للتمديد.وأضاف أن المفاوضات المقبلة ستتناول قضايا الملف النووي ورفع العقوبات، مشيراً إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذه الملفات خلال المرحلة المقبلة.