رويترز: ترامب وفانس ورئيس البرلمان الإيراني يوقعون مذكرة التفاهم

وذكرت الوكالة في خبر تابعته ، ان " وفانس وقعا مذكرة التفاهم كذلك فعل رئيس ".وأضافت ان "الاتفاق ينص على الفتح الفوري لمضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن ".ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي كبير قوله ان "حركة المرور في ستشهد زيادة ملحوظة بدءا من الآن".