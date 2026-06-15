الكشف عن استعداد واشنطن لرفع تجميد الأصول الإيرانية وإلغاء عقوبات

وذكرت الوكالة، نقلا عن مسؤول أن" مستعدة لرفع الحظر عن الأموال المجمدة (لإيران - المحرر) وتخفيف العقوبات".وتتضمن مسودة الاتفاق المبدئي الأخير بين وطهران، المبرم في يونيو 2026، موافقة الولايات المتحدة على الخطوة الأولى للإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، إلى جانب منح إعفاءات مؤقتة من عقوبات صادرات النفط مقابل قيود صارمة على برنامج النووي وإعادة فتح .وتُقدّر التقارير الرسمية الإيرانية ومعطيات ، حجم إجمالي الأصول الإيرانية المحتجزة في الخارج بما يتراوح بين 100 إلى 120 مليار دولار.وينص الاتفاق الحالي على إطلاق 25 مليار دولار عبر تحويلات نقدية مباشرة وخطوط ائتمان . (تطالب بجدول زمني يضمن استلام أول 12 مليار دولار فور التوقيع).