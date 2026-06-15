وسائل اعلام: محادثة متوترة بين نتنياهو ونائب الرئيس الأمريكي بشأن لبنان

ونقلت قناة 13 الإسرائيلية عن مصادر قولها ان "محادثة متوترة بين نتنياهو ونائب الرئيس الأمريكي تناولت وجود في ".فيما اكد مسؤول إسرائيلي "اننا لن ننسحب من لبنان"، مشيرا الى ان "كل عملية عسكرية ستخضع بدءا من الآن للمراجعة".