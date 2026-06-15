كم يستغرق إزالة الألغام في مضيق هرمز؟

وجاء في تقرير الوكالة: إن "العملية (إزالة الألغام) باستخدام كاسحات الألغام التقليدية والغواصات الحديثة المسيرة قد تستمر من 40 إلى 50 يوماً قبل أن تحظى العديد من شركات التأمين والشحن والنفط بثقة كافية لعبور المضيق".ووفقا للتقديرات، قد يؤدي ذلك إلى تأخير إمدادات عشرات الملايين من براميل النفط.كما تشير الوكالة إلى أنه من غير المعروف عدد الألغام المزروعة في ، إلا أن مجرد احتمال وجودها يكفي لإثارة قلق الشركات. وبحسب المصادر، تحتاج الشركات البحرية وشركات التأمين إلى ضمانات، لأن ناقلة نفط عملاقة واحدة محملة تقدر قيمتها بحوالي 300 مليون دولار.يذكر أن والولايات المتحدة أعلنتا في ليلة 15 حزيران الجاري، الانتهاء من العمل على مذكرة التفاهم التي من المقرر توقيعها في يوم 19 حزيران، والتي تقضي - كما أوضح الجانب الإيراني - بإنهاء العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك في .وقال الرئيس الأمريكي إن "فتح مضيق هرمز سيتم عقب التوقيع على الاتفاق مع إيران يوم الجمعة القادم"، موضحا أن "الاتفاق سيُتخذ لغرض إزالة الألغام".من جانبه، أعلن المتحدث باسم بقائي أن إيران تلتزم بموجب المذكرة بضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز وتخطط لفرض رسوم مقابل تقديم الخدمات ذات الصلة، ولكن ليس رسوم عبور للسفن.