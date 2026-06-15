واشنطن تحدد شرطا لحصول إيران على تمويل من دول الخليج

وقال فانس وفق شبكة "CBS": "هذا ما يمكنهم الحصول عليه، بتمويل من تحالف دول ، طالما أنهم يلتزمون بتعهداتهم" (دون أن يفسر سبب تغريم دول الخليج بإعادة إعمار ما دمرته والولايات المتحدة).وحذر دي فانس من أن "المتشددين في النظام الإيراني سيُبالغون في تقدير الفوائد التي ستحصل عليها ، بينما يُقللون من شأن كل ما يتعين عليهم التنازل عنه" لكي يتمكنوا من الحصول على الأموال.وفي حين قال دي فانس إن "منفتحة على العديد من الأمور المطروحة"، نفى أن يكون حصول إيران على 24 مليار دولار من الأموال المجمدة جزءا من نص الاتفاق، الذي لم يُنشر بعد.وأضاف "نحن على استعداد للحديث عن رفع تجميد الأصول، لكن الأهم هو رفع العقوبات عن اقتصادهم شريطة التزامهم بتعهداتهم طويلة الأجل بشأن البرنامج النووي".