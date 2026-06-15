مسؤول أمريكي يرجح خفض عدد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

ونقلت الشبكة عن المسؤول قوله: "ينص الاتفاق على خفض القوات العسكرية في المنطقة بعد توقيع الاتفاق النهائي، وهو اتفاق نفترض إمكانية التوصل إليه".وأشار إلى أن وسعت وجودها العسكري في المنطقة بشكل ملحوظ منذ فبراير، مشيرا إلى أنها تأمل في تقليصه.وأعلن التلفزيون الإيراني فجر الاثنين، رسميا التوصل لاتفاق سلام مع ، وقال إن الولايات المتحدة اضطرت إلى بإنهاء الحرب.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي ، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام، وقال : "أفوض بشكل كامل فتح دون رسوم مرور والرفع الفوري للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة".وأفاد ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال": "تم إبرام الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. تهانينا للجميع!".كما وجه الباكستاني الشكر للولايات المتحدة وإيران على التزامهما بإيجاد حل دبلوماسي للنزاع، وشكر قيادة على دعمها في التوصل إلى اتفاق بين وطهران، والسعودية وتركيا على مساهماتهما في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.