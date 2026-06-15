تحطم قاذفة "بي-52" بعيد إقلاعها من قاعدة عسكرية أمريكية

تحطمت قاذفة من طراز " ستراتوفورتريس" بعيد إقلاعها من قاعدة عسكرية أمريكية.

وقال الأمريكي، "قاذفة من طراز ستراتوفورتريس تحطمت بعيد إقلاعها من قاعدة عسكرية بولاية ".

ولم يكشف سلاح الجو المزيد من التفاصيل.

و"بي-52 ستراتوفورتريس" هي قاذفة استراتيجية تستخدمها الأمريكية، تُعرف بقدرتها على حمل أسلحة نووية وتقليدية، وقد تم استخدامها في العديد من النزاعات العسكرية.