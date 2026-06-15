واشنطن توجه اتهاما لعُمان وتكشف سبب استبعادها من مفاوضات إيران

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه قوله: "كنا غير راضين جدا عن الدور الذي قام به العُمانيون. شعرنا أنهم كانوا منافقين للغاية وكأنهم موظفون لدى الإيرانيين.. لذا قمنا نوعا ما بطردهم من هذه العملية".وتعرف سلطنة عُمان بدورها الوسيط التاريخي بين وإيران، حيث استضافت على أراضيها جولات من المفاوضات غير المباشرة بين البلدين في المفاوضات الحالية وفي فترات سابقة، خصوصا خلال الأسبق أوباما التي شهدت التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني عام 2015.ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب العُماني أو الإيراني على هذه التصريحات الأمريكية.وقبل نحو شهر هدد الرئيس الأمريكي بتدمير إذا حاولت الأخيرة السيطرة على ، مشددا على أن الممر المائي الاستراتيجي يجب أن يظل مفتوحا للجميع دون سيطرة أي طرف عليه.