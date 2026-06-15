الجيش الإيراني يعلن تعزيز قدراته الدفاعية خلال الاتفاق مع أمريكا

ونقلت عن المتحدث العسكري قوله: "خلال فترة الاتفاق، سنزيد من قدراتنا الدفاعية وسنقوم بتعزيزها".وشدد المتحدث على أنه إذا انتهك الطرف الآخر بنود المذكرة، فإن الجيش الإيراني مستعد لإعادة المنطقة بسرعة إلى حالة الحرب التي كانت سائدة قبل الاتفاق.وأضاف: "سندعم أي مذكرة تفاهم، وأي اتفاق يضمن مصالح الشعب الإيراني، لكننا مقتنعون بأن وفاء العدو بالتزاماته يتطلب استخدام القوة".وأكد المتحدث أن ستحافظ على مستوى عال من جاهزية قواتها من أجل "إجبار العدو على الامتثال لشروط الاتفاق".واليوم الاثنين، أعلنت إيران والولايات المتحدة إتمام مذكرة التفاهم، والمقرر توقيعها في في التاسع عشر من حزيران الحالي.