نائب ترامب يكشف تفاصيل مذكرة التفاهم مع إيران

كشف نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، عن تفاصيل مذكرة التفاهم مع .

وقال فانس وفق "سي إن إن"، "مذكرة التفاهم مع تقع في نحو صفحة ونصف وبالتالي فهي وثيقة عامة"، مضيفا "سيتعين علينا تسوية عدد من القضايا خلال مرحلة المفاوضات الفنية".

ولفت الى أن "مذكرة التفاهم تضع إطارا يتيح لإيران الحصول على فوائد مقابل الوفاء بالتزاماتها"، مردفا "الفقرة الأولى من وثيقة مذكرة التفاهم تقول إن وواشنطن تلتزمان بالسلام في المنطقة".

ودعا فانس إيران "التوقف عن تمويل المنظمات الإرهابية العنيفة وعوامل عدم الاستقرار في المنطقة".

وأعلن الرئيس الأمريكي ، الاثنين، أن وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام، وقال : "أفوض بشكل كامل فتح دون رسوم مرور والرفع الفوري للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة".