زلزال قوي يضرب إندونيسيا

وتسبب الزلزال الأولي في اهتزازات قوية استمرت لأكثر من دقيقة. ولم ترد على الفور معلومات عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية.وكان على بعد 46 كيلومترا شرق-جنوب بالو، عاصمة مقاطعة سولاويسي الوسطى.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن عمقه بلغ نحو 10 كيلومترات.وتقع إندونيسيا على عدد من الصدوع الزلزالية، وتعد الزلازل والنشاطات البركانية من الظواهر الشائعة فيها.