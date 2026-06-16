فانس لا يستبعد استئناف الضربات ضد إيران في هذه الحالة

وقال فانس لقناة " نيوز" انه "لا يمكن التنبؤ بتصرفات "، مشيرا الى أن "دول أصبحت حذرة من النظام الإيراني على الرغم من وجود فرص لتحقيق استقرار إقليمي أكبر".وتابع: "حلفاء في الخليج لا يصدقون أي شيء أيضا. إنهم غير متأكدين. لا يمكنهم التنبؤ بما سيفعله الإيرانيون بعد 5 سنوات من الآن، لكنهم يرون فرصة حقيقية"، موضحا "اننا سنسلك هذا الطريق وسنرى مدى جدية الإيرانيين".وردا على سؤال حول ما سيحدث إذا فشلت طهران في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق، قال فانس إن " ستفقد أي مزايا قدمتها الولايات المتحدة"، لافتا الى "انهم إذا لم يفعلوا ما وعدوا به، فلن يحصلوا على أي فوائد من الصفقة، وكما يقول الرئيس، لدينا كل الأوراق. وسيظل اقتصادهم في وضع صعب للغاية إذا لم يحصلوا على المساعدة التي يحتاجونها لتحقيق التقدم".ووفقا له فإن لدى الولايات المتحدة جميع الأوراق، "وإذا لم يلتزموا بالتعهد، فسوف نكتشف ما يجب فعله عندما نصل إلى هناك".وأكد نائب الرئيس الأمريكي أن ذلك قد يشمل تجدد العمل العسكري.وتابع: "أعرف الرئيس منذ زمن طويل. أظن أن هذا يعني العودة واستئناف القصف. قد يحدث ذلك. قد يحدث، وسيفعل. لا أعتقد أنه سيتردد. قد يعني ذلك عودة الحصار".وختم فانس: "هدف ترامب النهائي ليس تغيير النظام بل تغيير سلوك طهران... إنه يريد أن تكون طبيعية. عليهم أن يتصرفوا على هذا الأساس".