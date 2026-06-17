توغل إسرائيلي في ريف القنيطرة واستجواب أهالي قرية حدودية جنوب سوريا

وذكرت المصادر أن القوة الإسرائيلية داهمت خمسة منازل في القرية، من بينها منزل أحد العاملين في مديرية إعلام القنيطرة، حيث خضع لاستجواب مباشر داخل منزله، فيما تم إخضاع عدد من الأهالي لتحقيقات ميدانية.وأضافت أن القوات المتوغلة أجرت “استبيانات” شفوية مع سكان نحو عشرة منازل أخرى، تركزت حول طبيعة أعمالهم وأوضاعهم العائلية والشخصية، قبل أن تنسحب من المنطقة عند الساعة الثانية فجراً.وأشارت المصادر إلى أن المنطقة تشهد حالة من القلق بين السكان، في ظل استمرار التوغلات والتحركات الإسرائيلية في المناطق الحدودية، لا سيما في محيط منطقة فض الاشتباك.