ترامب يهاجم منتقديه: الحمقى يجهلون نجاحي في الأسواق وفتح مضيق هرمز

كتب الرئيس على منصة "تروث سوشيال": "أسواق الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة وأسعار النفط تنخفض".وأضاف: "لمن كان يظن أنني لم أكن حازما بما يكفي مع فإن أسواق الأسهم تسجل مستويات قياسية".وأردف الرئيس الأمريكي: "لمن كان يظن أنني لم أكن حازما بما يكفي مع إيران، فهم إما حسودون أو أناس سيئون".وفي تصريح له يوم أمس، أكد الرئيس ترامب أنه كان يمكن للولايات المتحدة الاستمرار بقصف إيران لمدة تصل إلى سنتين، لكن دون أن يؤدي ذلك إلى فتح ، مشيرا إلى أنه لولا الصفقة مع إيران لما فُتح المضيق.وبالفعل، تراجعت أسعار النفط بعد توقيع وإيران مذكرة تفاهم لوقف الحرب، تشمل فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات عن النفط الإيراني.وظهر توقيعا الرئيسين ترامب والإيراني جنبا إلى جنب على النسختين والفارسية من مذكرة التفاهم بين وطهران حول إنهاء الحرب.وتحت مسمى "تفاهم إسلام آباد"، تهدف هذه الوثيقة إلى ترسيخ مسار جديد يهدف إلى وقف الحرب بشكل نهائي بين البلدين.