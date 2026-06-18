إصابة عدد من عناصر وزارة الدفاع السورية بهجوم مسلح في ريف الحسكة

وذكر المرصد في بيان له أن مسلحين مجهولين استهدفوا الحافلة أثناء مرورها على الطريق المذكور، ما أدى إلى وقوع إصابات متفاوتة الخطورة بين صفوف العناصر الذين كانوا على متنها، وسط تضارب في المعلومات الأولية حول الحصيلة النهائية للخسائر البشرية.وأشار المرصد إلى أن محيط الموقع المستهدف شهد عقب الهجوم استنفاراً أمنياً وتحركات عسكرية، في حين لم ترد أي معلومات حتى لحظة إعداد الخبر حول ملابسات الحادث، أو العدد الدقيق للمصابين، أو هوية الجهة المنفذة التي تقف خلف الاستهداف ودوافعه.