إسرائيل تنشر خارطة عمليات بعمق 10 كم في لبنان.. ماذا عن الاتفاق

ذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن "وفقا للحاجة العملياتية، ينتشر جيش الدفاع في المنطقة الأمنية على عمق نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي ".وأضاف: "تمركزت قوات جيش الدفاع في مناطق عملها في ، وتواصل نشاطها لإزالة التهديدات وتعزيز الحماية لسكان شمال ".وفي ظل التطورات الكبيرة في المنطقة يستمر الجيش الإسرائيلي في الهجمات على مناطق في مع التركيز على مناطق الجنوب كساحة مواجهة مستمرة مع " " اللبناني، وذلك بعد توقيع مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الجانبين الأمريكي والإيراني.ويوم أمس، نشرت الوكالات الإيرانية الرسمية نص الاتفاق مع ، ومجموعة من المبادئ والإجراءات تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل خلال مدة أقصاها 60 يوما.ومن بينها الإعلان بموجب توقيع هذه المذكرة، الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وتتعهد الأطراف بعدم الشروع مستقبلا في أي حرب أو عملية عسكرية ضد بعضها البعض، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته، وسيؤكد الاتفاق النهائي الإنهاء الدائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وسائر أحكام هذه المادة.