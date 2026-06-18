الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين

أعلنت الأمريكية، مساء الخميس، عن فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين موالين لحزب الله.

وقالت الخزانة الأمريكية، "فرضنا عقوبات على مسؤولين لبنانيين موالين لحزب الله وغيرهم لعرقلتهم السلام وتأخير نزع السلاح". وأضافت "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يستهدف أيضا أشخاصا في ودول أخرى يجمعون التبرعات لحزب الله". وتفرض عبر ، بين مدة وأخرى عقوبات جديدة على كيانات وأفراد في قطاعات عدة تحديداً ولمختلف دول العالم.