ترامب يكشف حقيقة دفع 300 مليار دولار لإيران

كشف الرئيس الأمريكي ، الخميس، عن حقيقة دفع 300 مليار دولار لإيران.

وقال في كلمة له، "ليس هناك أي دفعة بقيمة 300 مليار دولار لإيران من قبل وهذه أخبار كاذبة".

وأضاف "كل ما يهم الولايات المتحدة هو النجاح وانخفاض أسعار النفط والنصر وانظروا إلى سوق الأسهم".

ولفت ترامب الى أن " ملتزمة بالسلام ونحث الجميع على مواصلة الالتزام بإتاحة المجال لمسار مفاوضاتنا ليمضي قدما"، مضيفا "نتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك وحزب الله وإسرائيل".

ونشر الرئيس الإيراني نشر المذكرة الموقعة مع نظيره الأمريكي وبنودها، التي تشمل رصد 300 مليار دولار بمساهمة شركاء إقليميين لإعادة الإعمار والتنمية في .

وكانت وإيران، وقعت، أمس الأربعاء، "إلكترونيا" مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين البلدين.