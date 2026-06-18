واشنطن تكشف موعد اتخاذ قرارها بشأن كوبا

وأضاف فانس في رده على سؤال حول خطط تجاه كوبا: "سنرى ما سيفعلونه، ومن الواضح أنهم إن فعلوا شيئا، سنفعل نحن أيضا شيئا. وإن اتخذوا قرارات معقولة، فستصبح علاقاتنا مع هذه الجزيرة أفضل بكثير".

وفي وقت سابق، أقرت السلطات الكوبية حزمة إصلاحات اجتماعية واقتصادية جديدة في ظل الحصار الأمريكي على الجزيرة، وفقا لصحيفة "غرانما" الرسمية.



وتأتي هذه الخطوة في وقت تكثف فيه خلال الأشهر الأخيرة من ضغطها السياسي والاقتصادي على كوبا، ففي يناير الماضي، وقع الرئيس الأمريكي مرسوما يسمح بفرض رسوم جمركية على واردات الدول التي تزود كوبا بالنفط، كما أعلن حالة الطوارئ بسبب ما وصفه بـ"التهديد الأمني الكوبي" المزعوم على الأمريكي.