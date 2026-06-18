تعليق إيراني جديد يخص عبور السفن لمضيق هرمز

​أعلن الإيراني، الخميس، عدم فرض أي رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز.

وقال المجلس، "بموجب مذكرة التفاهم لن يتم فرض أي رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز لمدة 60 يوما"، مضيفا " ستتكفل بتغطية رسوم عبور خلال فترة الـ60 يوما".

ولفت الإيراني الى أنه "يجب على السفن المرور بالمضيق في الوقت والمسار المخصصين لدواع أمنية"، مردفا "ستتم زيادة حركة المرور في مضيق هرمز تدريجيا".

يشار الى أن إيران والولايات المتحدة وقعتا، فجر اليوم الخميس، على مذكرة تفاهم عن بُعد، تفترض إنهاء النزاع العسكري الذي بدأ في 28 شباط الماضي، وتحدد المذكرة الجداول الزمنية لرفع الحصار البحري الأمريكي، واستعادة إيران للملاحة في مضيق هرمز.