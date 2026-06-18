اجتماع رباعي دولي في مصر الأحد المقبل

الذي التأم لأول مرة في مارس الماضي بالعاصمة ، وعقد منذ الحين 3 اجتماعات في وإسلام آباد وأنطاليا، سيلتقي هذه المرة في مدينة العلمين المصرية.وبحسب الخارجية المصرية، سيلتقي الدكتور بدر ، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، كل من الأمير ، وزير خارجية ، وهاكان فيدان، وزير خارجية ، ومحمد دار، وزير خارجية باكستان، في اجتماع رباعي يوم الأحد 21 يونيو.وأكدت الوزارة أنه سيعقب ذلك جلسة مباحثات موسعة، ثم مؤتمر صحفي.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أبدت تخوفها من هذا التقارب بين قوى إقليمية رئيسية.ونشرت "القناة 12" الإسرائيلية في مارس الماضي، أن بدء مناقشات أمنية بين الدول الأربع، يثير مخاوف تل أبيب الأمنية، موضحة أن هذه الدول تعد من بين الأقوى والأكثر هيمنة في منطقة العالم الإسلامي، وتظهر موقفا حازما ومعاديا لإسرائيل.