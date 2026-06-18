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إطلاق نار في ساحة تايمز سكوير وسط نيويورك
دوليات
2026-06-18 | 17:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
38 شوهد
ألقت
شرطة نيويورك
القبض على قاصر بعد عملية إطلاق نار في ساحة
تايمز سكوير
عصر الخميس، بالقرب من شارع 44 الغربي والجادة السابعة.
واطلق شخصان النار في الشارع قبل أن يلوذا بالفرار، ولم يُصب أحد بأذى، ولا يزال الدافع غير معروف.
وقد ضبطت الشرطة مسدسا واحدا، وما زالت تبحث عن آخرين محتملين، بينما لم يكشف عن عمر القاصر سوى أنه دون 18 عاما.
تسبب الحادث في تأخيرات مرورية وإغلاق للطرق وتعطيل لوسائل النقل القريبة، وما زالت الشرطة تحقق في موقع الحادث.
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