إطلاق نار في ساحة تايمز سكوير وسط نيويورك

واطلق شخصان النار في الشارع قبل أن يلوذا بالفرار، ولم يُصب أحد بأذى، ولا يزال الدافع غير معروف.وقد ضبطت الشرطة مسدسا واحدا، وما زالت تبحث عن آخرين محتملين، بينما لم يكشف عن عمر القاصر سوى أنه دون 18 عاما.تسبب الحادث في تأخيرات مرورية وإغلاق للطرق وتعطيل لوسائل النقل القريبة، وما زالت الشرطة تحقق في موقع الحادث.