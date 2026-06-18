ويتكوف يعلن: إيران ستسمح لمفتشي الطاقة الذرية بتفتيش منشآتها

صرح المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف بأن ستسمح لمفتشي بالوصول إلى منشآتها النووية، في خطوة من شأنها تعزيز الشفافية حول برنامجها النووي.





وأوضح ويتكوف أن السماح لموظفي بالوصول إلى المنشآت الإيرانية لا تتضمنه مذكرة التفاهم الموقعة بين وطهران ليلة 18 يونيو. ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن ويتكوف قوله في إحاطة مغلقة أمام أعضاء الأمريكي: " ستدعو المشرفة على الطاقة الذرية لتفتيش منشآتها النووية والبدء في تحديد وكشف مواقع المواد المخصبة الموجودة لدى ".وأوضح ويتكوف أن السماح لموظفي بالوصول إلى المنشآت الإيرانية لا تتضمنه مذكرة التفاهم الموقعة بين وطهران ليلة 18 يونيو.

وأشار إلى أن هذه الخطوة منصوص عليها في رسالة أعدها الجانب الإيراني إلى الذرية، مما يشير إلى التزام طهران بالشفافية النووية كجزء من جهودها لإثبات حسن النية.



يأتي بعد توقيع إيران والولايات المتحدة على مذكرة تفاهم عن بُعد، والتي تنص على إنهاء النزاع العسكري ورفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية واستعادة الملاحة في ، وتحدد المذكرة أيضا جدولا زمنيا للمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال 60 يوما.