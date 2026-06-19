ترامب: سأمنع إسرائيل من مهاجمة لبنان

وقال في تصريحات صحفية لموقع اكسيوس الامريكي: "علاقتي بنتنياهو جيدة، ولكن يتعين علينا إبقاؤه متعقلا بعض الشيء"، مضيفاً: "لولا تدخلي لكانت (إسرائيل) قد سحقت".واضاف: "سأكون قادرا على منع من مهاجمة فهم يكنون لي الاحترام ويفعلون ما أقوله".