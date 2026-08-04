تركيا تناقش مع العراق تزويد محطات توليد الكهرباء بالغاز

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ، أن بلاده تناقش مع مشاريع تتضمن تزويد محطات توليد الكهرباء العراقية بالغاز.

وقال بيرقدار، إن "تناقش مشاريع مع ، تتضمن في مرحلتها الأولى تزويد محطات توليد الكهرباء العراقية بالغاز الطبيعي باستخدام البنية التحتية التركية، ما سيغطي جزئيا احتياجات العراق من الوقود لتوليد الكهرباء".

وذكر أن تدرس إنشاء خط أنابيب للغاز على امتداد خط أنابيب النفط المزمع تمديده إلى ، وكذلك بالقرب من خطوط الكهرباء.



وأوضح أن هذا المشروع سيتيح نقل الغاز وغيره من الغاز الطبيعي المنتج في دول عبر العراق إلى تركيا، ومنها إلى السوق الأوروبية.



كما قال بيرقدار وفق قناة "TRT Haber": "يمكن أن يمر مسار بديل عبر والسعودية والأردن وسوريا، ومن ثم يتدفق الغاز إلى تركيا"، وأكد الوزير أن تركيا تمتلك واحدة من أكثر البنى التحتية تطورا في مجال الغاز بالمنطقة.



وأوضح أن البلاد أنشأت أكثر من 20 ألف كيلومتر من خطوط أنابيب الغاز الرئيسية عالية الضغط، ونحو 220 ألف كيلومتر من شبكات التوزيع، لتزويد المنازل والشركات بالغاز.



وفي الأول من أغسطس، وقعت العراق وتركيا اتفاقية لنقل وشحن النفط الخام العراقي عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان، وتنص الاتفاقية على حد أدنى يومي يبلغ 750 ألف برميل.