هروب جماعي من سجن غرب طرابلس

وقال جهاز الشرطة القضائية، في بيان، إنه فتح تحقيقاً في واقعة الهروب، وشكل لجنة "لحصر النزلاء الفارين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم"، من دون الكشف عن عددهم.ولم تتضح بعد هوية الجماعات المشاركة في الاشتباكات أو أسباب اندلاع القتال.وناشد عضو أعيان وحكماء الزاوية سالم بحر الأطراف وقف المواجهات، قائلاً لقناة "ليبيا الأحرار": "المنتصر في هذا الوضع خاسر".وتقع الزاوية على بعد نحو 40 كيلومتراً غربي ، وتضم أكبر مصفاة عاملة في ليبيا بطاقة إنتاجية تبلغ 120 ألف برميل يومياً.ودعت شركة الزاوية لتكرير النفط العاملين إلى "اتخاذ أقصى درجات الحيطة والتجنب التام لمناطق ومسارات الاشتباكات والطرق المؤدية إليها".ووصف رئيس بلدية صرمان سنينة الوضع الإنساني بأنه "سيئ جداً"، مشيراً إلى وقوع أضرار جسيمة، قبل عودة هدوء نسبي إلى المدينة عقب نشر قوة محايدة.وتعاني ليبيا من انقسامات سياسية وأمنية وانتشار الجماعات المسلحة منذ الإطاحة بنظام عام 2011.