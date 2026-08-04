روسيا تعلن تدمير 14 مسيرة كانت متجهة نحو موسكو

وأوضح سوبيانين في بيانات رسمية متتالية نشرها عبر حسابه على منصة " "، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت ودمرت بين الساعة 14:02 و الساعة 19:01 بتوقيت ، 14 مسيرة كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم أندريه فوروبيوف مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة استهدف مدينة تشيخوف ومنطقتها الصناعية جنوب غربي موسكو، مشيرا إلى تضرر محطة كهرباء فرعية ومبنى إداري، فيما ألحقت شظايا إحدى المسيّرات أضرارا بمنزل وسيارة في قرية سولنيشكوفو.