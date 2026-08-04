استنفار وتحركات عسكرية قرب الحدود السورية العراقية

وبحسب المصادر التي تحدثت لـ"العربية" وتابعتها ، انه "دفعت الفرقة 86 بتعزيزات عسكرية إلى "، في وقت لم تصدر الجهات الرسمية السورية توضيحات بشأن طبيعة التحركات أو أهدافها.وفي السياق، أفادت قناة "الميادين" بوجود معلومات عن استعداد جماعات معارضة لتنفيذ عمليات ضد انطلاقاً من الأراضي العراقية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه المعلومات أو الجهات المعنية بها.