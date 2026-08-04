إيران وعُمان تبحثان ترتيبات الملاحة في هرمز.. وطهران: المفاوضات إيجابية

وقال بقائي في تصريحات له، إن المحادثات تجرى على المستويين الفني والسياسي، وتركز على تحديد مسارات آمنة لحركة السفن ذهاباً وإياباً عبر المضيق، باعتبار وعُمان من الدول المشاطئة له.وأضاف أن الجانبين يبحثان وضع آليات للترتيبات المستقبلية المتعلقة بإدارة الملاحة في هرمز، مشيراً إلى أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي.وأوضح أن الإعلان عن النتائج النهائية سيتم بعد استكمال المحادثات، مؤكداً أن الترتيبات الجاري بحثها تهدف إلى ضمان الحقوق السيادية والأمن القومي للبلدين.