مكتب المرشد الايراني ينفي استقالة بزشكيان

وقال المكتب في بيان إن الجهة الرسمية الوحيدة لنشر الرسائل والأخبار والمواد المتعلقة بالمرشد هي المنصات التابعة لمكتبه ومكتب حفظ ونشر مؤلفاته، محذراً من تداول معلومات منسوبة إليه عبر مصادر غير رسمية.وأضاف البيان أن بعض المنشورات المتداولة مؤخراً تسببت بإثارة البلبلة والانقسام داخل المجتمع، مؤكداً أن التوجيهات الأخيرة للمرشد ركزت على الحفاظ على ودعم المسؤولين وخدمة النظام.