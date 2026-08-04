غرق سفينة بعد إصابتها بمقذوف قرب المياه اليمنية

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير هندي، "سفينة هندية أصيبت بمقذوف قرب المياه اليمنية ما أدى إلى غرقها".

وأضاف " اليمني أنقذ كل بحارة السفينة المستهدفة ونقلهم إلى ميناء المخا".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، كشف الأمريكي سكوت بيسنت عن مفاوضات مع لإعادة فتح ، وسط توقعات باتفاق وشيك يضمن حرية الملاحة ويؤثر في أسواق النفط العالمية.وأعلن أن وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق اليوم أو غدا لإعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية حركة السفن التجارية.