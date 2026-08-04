سوريا: احتجاجات واعتقالات للصرافين واشتباكات مع الأمن

وبحسب مصادر محلية، سادت حالة من والازدحام أمام مركز الاستبدال الوحيد الذي خُصص في المدينة بعد انتهاء مهلة تبديل العملة القديمة، وسط مطالبات بتمديد الفترة المخصصة للعملية وافتتاح مراكز إضافية تستوعب أعداد المراجعين.وأشارت المصادر إلى تسجيل فروقات في قيمة صرف العملة القديمة والجديدة تراوحت بين ألفي وثلاثة آلاف ليرة ، في وقت رفع عدد من محال الصرافة سعر صرف الدولار إلى نحو 20 ألف ليرة سورية بالعملة القديمة، ما أثار موجة غضب بين الأهالي، الذين خرج عدد منهم في احتجاجات بشارع تل أبيض، دفعت بعض المحال التجارية إلى إغلاق أبوابها.وامتدت الاحتجاجات إلى ناحية السبخة، حيث أقدم محتجون على قطع الواصل بين ودير ، احتجاجاً على آلية تنفيذ عملية الاستبدال، فيما توقفت بعض باصات النقل الداخلي عن العمل بسبب نقص العملة الجديدة.وفي سياق متصل، نفذت قوى الأمن الداخلي حملة في محيط دوار الدلة بشارع تل أبيض، أوقفت خلالها عدداً من الصرافين ضمن إجراءات قالت إنها تستهدف ضبط سوق الصرافة وملاحقة المخالفات.كما شهدت المدينة اشتباكات بالأيدي بين عدد من عناصر الأمن الداخلي وصرافين، عقب خلاف تطور إلى عراك، وسط حالة من الاستنفار في المكان، دون معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات أو عن عدد الموقوفين.