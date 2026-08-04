واشنطن: أي مسارات في مضيق هرمز ستكون بلا تصاريح أو رسوم

أكد ، الثلاثاء، أن أي مسارات مؤقتة في ستكون بلا تصاريح أو رسوم.

وقال مسؤول في ، "الرئيس يترك الباب مفتوحا لمباحثات بشأن بناء على طلب شركائنا الإقليميين".

وأضاف "الرئيس ترامب يمتلك جميع أوراق القوة"، مردفا "التقارير بشأن تحكم إيران بحركة العبور في في إطار اتفاق محتمل غير دقيقة".

ولفت المسؤول الأمريكي الى أن "أي مسارات مؤقتة في مضيق هرمز ستكون بلا عوائق أو تصاريح أو موافقات أو رسوم"، مضيفا "مضيق هرمز ممر مائي دولي ولا يتحكم أي طرف في مساراته أو القدرة على عبوره".

وأمهل الرئيس الأمريكي إيران حتى نهاية اليوم الثلاثاء، مطالبا إياها بإبرام اتفاق لتحرير الملاحة عبر مضيق هرمز "وإلا ستواجه ضربات جوية مدمرة"، وفق قوله.