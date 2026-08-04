طهران: نتفاوض مع عُمان بشأن هرمز ولا مفاوضات مع أمريكا

وأكدت المصدر أن أوضحت منذ البداية أن الطريق الجنوبي، الذي أُنشئ نتيجة لخرق للمادة الخامسة من خطة التفاهم لإنهاء الحرب والضغط على عُمان غير آمن وغير قانوني، ويُشكل تهديدا لسيادة إيران.وأضاف: "لقد قوبلت جهود الولايات المتحدة وبعض شركائها الإقليميين لتحويل الطريق الجنوبي إلى طريق دائم بمقاومة إيرانية حاسمة، ولم تُفلح الهجمات والتهديدات العسكرية الأمريكية في تغيير قرار إيران".وتابع: "لو لم تُعرقل الولايات المتحدة وبعض شركائها الإقليميين المحادثات الثنائية الإيرانية العمانية منذ البداية، لكانت هذه المحادثات قد اختُتمت بالتأكيد في فترة وجيزة".وأشار إلى أنه "خلال الأيام القليلة الماضية، أرسل بعض المسؤولين الأمريكيين إشارات متضاربة وعرقلوا عملية المفاوضات بشكل مباشر أو عبر بعض الشركاء الإقليميين، ولا يزال هناك قلق من أن يؤدي عرقلة الولايات المتحدة أو بعض الأطراف الإقليمية إلى إطالة أمد المفاوضات أو تعطيلها".كما أكد المصدر أنه "حتى لو انتهت هذه المفاوضات باتفاق ثنائي بين إيران وسلطنة ، فإنها لا تستطيع في حد ذاتها توفير الشروط اللازمة لتأمين ، لأن مضيق هرمز قد أُغلق بسبب انتهاك الولايات المتحدة للمعاهدة، وبدون توفير جميع الإمدادات اللازمة ووقف العدوان والجرائم الأمريكية ضد إيران ومصالحها والوفاء بالشروط، لن تعود الأوضاع في المضيق إلى ما كانت عليه".وقد أُغلق الممر المائي إلى حد بعيد منذ بدء الحرب في أواخر شباط، وما زال النزاع حول هرمز يشكل نقطة خلاف مركزية، وتقول إن مذكرة التفاهم الموقعة مع في حزيران لوقف الحرب كانت توجب على إيران إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي، بينما تقول طهران إن النص يحتفظ صراحة بسلطتها على حركة الشحن.