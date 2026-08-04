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الجيش الأمريكي: المسار الجنوبي في مضيق هرمز لا يزال مفتوحا
دوليات
2026-08-04 | 17:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
339 شوهد
أعلن
الجيش الأمريكي
، أن المسار الجنوبي في
مضيق هرمز
لا يزال مفتوحا أمام جميع السفن.
وقالت
القيادة المركزية الأمريكية
في بيان، "
لايزال الطريق الجنوبي عبر
مضيق هرمز
مفتوحا أمام جميع السفن التجارية الراغبة في عبور هذا الممر المائي الدولي".
وأضاف البيان "خلال الأشهر الثلاثة الماضية، قدمت القوات الأمريكية المساعدة لأكثر من ألف سفينة لعبور المضيق بنجاح رغم العدوان الإيراني غير المبرر، ولا تزال هذه العمليات مستمرة حتى اليوم".
وقد أُغلق الممر المائي إلى حد بعيد منذ بدء الحرب في أواخر شباط الماضي، وما زال النزاع حول هرمز يشكل نقطة خلاف مركزية، وتقول
واشنطن
إن مذكرة التفاهم الموقعة مع
طهران
في حزيران لوقف الحرب كانت توجب على
إيران
إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي، بينما تقول طهران إن النص يحتفظ صراحة بسلطتها على حركة الشحن.
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