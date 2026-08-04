الجيش الأمريكي: المسار الجنوبي في مضيق هرمز لا يزال مفتوحا

أعلن ، أن المسار الجنوبي في لا يزال مفتوحا أمام جميع السفن.



وقالت في بيان، " لايزال الطريق الجنوبي عبر مفتوحا أمام جميع السفن التجارية الراغبة في عبور هذا الممر المائي الدولي".

وأضاف البيان "خلال الأشهر الثلاثة الماضية، قدمت القوات الأمريكية المساعدة لأكثر من ألف سفينة لعبور المضيق بنجاح رغم العدوان الإيراني غير المبرر، ولا تزال هذه العمليات مستمرة حتى اليوم".

وقد أُغلق الممر المائي إلى حد بعيد منذ بدء الحرب في أواخر شباط الماضي، وما زال النزاع حول هرمز يشكل نقطة خلاف مركزية، وتقول إن مذكرة التفاهم الموقعة مع في حزيران لوقف الحرب كانت توجب على إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي، بينما تقول طهران إن النص يحتفظ صراحة بسلطتها على حركة الشحن.