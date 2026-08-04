إدارة ترامب تعد حظرا على استيراد عناصر لمراكز البيانات من الصين

وأوضحت المصادر، أن التي تراقب قطاع الاتصالات في ، تعمل على حظر استيراد أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية التي تسمح بنقل البيانات عبر كابلات الألياف الضوئية بسرعة الضوء داخل مراكز البيانات.وحسب المصادر، فإن هذا الإجراء الذي من المخطط للإعلان عنه هذا العام، يهدف إلى منع الشركات الصينية من سرقة البيانات وزرع البرمجيات الخبيثة أو الإخلال بعمل الخوادم في مراكز البيانات الأمريكية، التي تضم الرقائق لتدريب وتشغيل نماذج .يشار إلى أن تسعى للحد من التسلل التكنولوجي الصيني إلى الصناعات الأمريكية الحديثة قبل أن يتم دمجها إلى سلاسل التوريدات.وقالت "رويترز" إن ولجنة الاتصالات الفدرالية لم يعلقا على تلك المعلومات، فيما قالت في إن تحث الولايات المتحدة على "الاستماع إلى الأصوات الموضوعية والعقلانية لمجتمعات الأعمال في كلا البلدين" و"التوقف عن تشويه سمعة الشركات الصينية وتهديدها بالعقوبات".وأضافت السفارة أن " ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية ردا على أي عمل يلحق أضرارا بمصالحها".