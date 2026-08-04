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إدارة ترامب تعد حظرا على استيراد عناصر لمراكز البيانات من الصين
دوليات
2026-08-04 | 17:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
90 شوهد
أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة بأن
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تعد حظرا على استيراد النماذج الجديدة من العناصر لمراكز البيانات من
الصين
.
وأوضحت المصادر، أن
لجنة الاتصالات الفدرالية
التي تراقب قطاع الاتصالات في
الولايات المتحدة
، تعمل على حظر استيراد أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية التي تسمح بنقل البيانات عبر كابلات الألياف الضوئية بسرعة الضوء داخل مراكز البيانات.
وحسب المصادر، فإن هذا الإجراء الذي من المخطط للإعلان عنه هذا العام، يهدف إلى منع الشركات الصينية من سرقة البيانات وزرع البرمجيات الخبيثة أو الإخلال بعمل الخوادم في مراكز البيانات الأمريكية، التي تضم الرقائق لتدريب وتشغيل نماذج
الذكاء الاصطناعي
.
يشار إلى أن
إدارة ترامب
تسعى للحد من التسلل التكنولوجي الصيني إلى الصناعات الأمريكية الحديثة قبل أن يتم دمجها إلى سلاسل التوريدات.
وقالت "رويترز" إن
البيت الأبيض
ولجنة الاتصالات الفدرالية لم يعلقا على تلك المعلومات، فيما قالت
السفارة الصينية
في
واشنطن
إن
بكين
تحث الولايات المتحدة على "الاستماع إلى الأصوات الموضوعية والعقلانية لمجتمعات الأعمال في كلا البلدين" و"التوقف عن تشويه سمعة الشركات الصينية وتهديدها بالعقوبات".
وأضافت السفارة أن "
الصين
ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية ردا على أي عمل يلحق أضرارا بمصالحها".
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