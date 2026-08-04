"الغارديان" تكشف تفاصيل مثيرة عن الطبيب العوضي: رحلة الصعود والوفاة

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرًا مطولًا للحديث عن الطبيب المصري الراحل ، واصفة إياه بأنه شخصية أثارت جدلًا واسعًا بسبب آرائه الصحية، وقالت إن تأثيره لم يتوقف بعد وفاته في سن مبكرة، بل لا يزال يتسع حتى اليوم.

واستعرضت الصحيفة في تقريرها، رحلة صعود ، مستندة إلى شهادات لمتابعين وأطباء وباحثين في العامة والإعلام لرصد أسباب شعبيته، وكيف تمكن من بناء قاعدة جماهيرية واسعة داخل مصر وخارجها، رغم الجدل الذي أحاط بأفكاره.

وأوضحت أن العوضي كان يظهر في مقاطع مصورة يتحدث فيها بأسلوب مباشر، ويستشهد بآيات من القرآن، ويزعم أمام متابعيه أن أجسادهم قادرة على شفاء نفسها إذا غيّروا نظامهم الغذائي.



وذكرت الصحيفة أن وفاة العوضي داخل أحد فنادق دبي في نيسان الماضي لم تُنهِ تأثيره، بل زادت من حدته، إذ بدأ عدد من أتباعه، خلال ساعات من إعلان الوفاة في نشر نظريات مؤامرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي زاعمين أنه تعرض للإسكات، كما شارك الآلاف في جنازته بالقاهرة.



كما استعرضت أن السلطات المصرية أصدرت توجيهات بوقف تداول محتواه عبر المنصات المختلفة، إلا أن ذلك بحسب الصحيفة جعل محتواه أكثر جذبًا لعدد من متابعيه ليستمر تداوله حتى بعد وفاته، وقالت الصحيفة عن العوضي، إنه لم يشغل أي منصب جامعي منذ إنهاء عمله بجامعة في القاهرة عام 2023، بعد اتهامه بالترويج لآراء وصفت بأنها غير علمية.



كما أشارت إلى أنه لم تكن لديه تجارب سريرية موثقة، ولم ينشر أبحاثًا خضعت لمراجعة الأقران، ومع ذلك واصل الترويج لنظامه عبر مقاطع الفيديو على الإنترنت، والاستشارات الافتراضية، ومجموعات على ، استقطبت متابعين من مختلف أنحاء العالم العربي.



وذكرت الصحيفة أيضا أنه قبل أسابيع من وفاته، وتحديدًا في شباط 2026، سحبت نقابة الأطباء المصرية ترخيص مزاولة المهنة الخاص بالعوضي بشكل نهائي، بعدما خلصت إلى أنه كان يروّج لنصائح علاجية لا تستند إلى أدلة علمية، من بينها ادعاءات تتعلق بعلاج مرضى السكري وأمراض الكلى والقلب والسرطان والاضطرابات الهرمونية.



وأوضحت النقابة، بحسب التقرير، أن هذا النوع من المحتوى يمثل خطرًا على الصحة العامة، وأضافت "الغارديان" أن الإقبال على محتوى العوضي استمر في الازدياد حتى بعد إغلاق عياداته في آذار.



كما أشارت إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر اتخذ إجراءات قانونية بحق أولياء أمور امتنعوا عن إعطاء أطفالهم المصابين بالسكري جرعات الأنسولين، استنادًا إلى ما كان يطرحه العوضي.



ورأت "الغارديان" أن الإجراءات الرسمية التي تستهدف حظر بعض المؤثرين الصحيين ساهمت في أحيان كثيرة في زيادة انتشارهم، مستشهدة بحالة باربرا أونيل، التي لا تحمل مؤهلًا طبيًا معترفًا به، والتي مُنعت بصورة دائمة من تقديم الخدمات الصحية عام 2019، بعدما نصحت مرضى باستبدال العلاج الكيميائي ببيكربونات الصوديوم.

وضياء العوضي هو طبيب مصري تخصَص في التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم، اكتسب شهرة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد ترويجه لما أسماه "نظام الطيبات" وهو نهج غذائي يزعم القدرة على علاج الأمراض المزمنة عبر تغيير النظام الغذائي والاستغناء عن الأدوية، وأثارت آراؤه الطبية جدلاً واسعاً في الأوساط العلمية، قبل أن يتوفَّى بجلطة قلبية نيسان 2026.