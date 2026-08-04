"الغارديان" تكشف تفاصيل مثيرة عن الطبيب العوضي: رحلة الصعود والوفاة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
05:00 AM
الى
06:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تركيا تناقش مع العراق تزويد محطات توليد الكهرباء بالغاز
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-572238-639214783655215291.avif
"الغارديان" تكشف تفاصيل مثيرة عن الطبيب العوضي: رحلة الصعود والوفاة
دوليات
2026-08-04 | 18:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
527 شوهد
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرًا مطولًا للحديث عن الطبيب المصري الراحل
ضياء
العوضي
، واصفة إياه بأنه شخصية أثارت جدلًا واسعًا بسبب آرائه الصحية، وقالت إن تأثيره لم يتوقف بعد وفاته في سن مبكرة، بل لا يزال يتسع حتى اليوم.
واستعرضت الصحيفة في تقريرها، رحلة صعود
ضياء
العوضي
، مستندة إلى شهادات لمتابعين وأطباء وباحثين في
الصحة
العامة والإعلام لرصد أسباب شعبيته، وكيف تمكن من بناء قاعدة جماهيرية واسعة داخل مصر وخارجها، رغم الجدل الذي أحاط بأفكاره.
وأوضحت أن العوضي كان يظهر في مقاطع مصورة يتحدث فيها بأسلوب مباشر، ويستشهد بآيات من القرآن، ويزعم أمام متابعيه أن أجسادهم قادرة على شفاء نفسها إذا غيّروا نظامهم الغذائي.
وذكرت الصحيفة أن وفاة العوضي داخل أحد فنادق دبي في نيسان الماضي لم تُنهِ تأثيره، بل زادت من حدته، إذ بدأ عدد من أتباعه، خلال ساعات من إعلان الوفاة في نشر نظريات مؤامرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي زاعمين أنه تعرض للإسكات، كما شارك الآلاف في جنازته بالقاهرة.
كما استعرضت أن السلطات المصرية أصدرت توجيهات بوقف تداول محتواه عبر المنصات المختلفة، إلا أن ذلك بحسب الصحيفة جعل محتواه أكثر جذبًا لعدد من متابعيه ليستمر تداوله حتى بعد وفاته، وقالت الصحيفة عن العوضي، إنه لم يشغل أي منصب جامعي منذ إنهاء عمله بجامعة
عين شمس
في القاهرة عام 2023، بعد اتهامه بالترويج لآراء وصفت بأنها غير علمية.
كما أشارت إلى أنه لم تكن لديه تجارب سريرية موثقة، ولم ينشر أبحاثًا خضعت لمراجعة الأقران، ومع ذلك واصل الترويج لنظامه عبر مقاطع الفيديو على الإنترنت، والاستشارات الافتراضية، ومجموعات على
فيسبوك
، استقطبت متابعين من مختلف أنحاء العالم العربي.
وذكرت الصحيفة أيضا أنه قبل أسابيع من وفاته، وتحديدًا في شباط 2026، سحبت نقابة الأطباء المصرية ترخيص مزاولة المهنة الخاص بالعوضي بشكل نهائي، بعدما خلصت إلى أنه كان يروّج لنصائح علاجية لا تستند إلى أدلة علمية، من بينها ادعاءات تتعلق بعلاج مرضى السكري وأمراض الكلى والقلب والسرطان والاضطرابات الهرمونية.
وأوضحت النقابة، بحسب التقرير، أن هذا النوع من المحتوى يمثل خطرًا على الصحة العامة، وأضافت "الغارديان" أن الإقبال على محتوى العوضي استمر في الازدياد حتى بعد إغلاق عياداته في آذار.
كما أشارت إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر اتخذ إجراءات قانونية بحق أولياء أمور امتنعوا عن إعطاء أطفالهم المصابين بالسكري جرعات الأنسولين، استنادًا إلى ما كان يطرحه العوضي.
ورأت "الغارديان" أن الإجراءات الرسمية التي تستهدف حظر بعض المؤثرين الصحيين ساهمت في أحيان كثيرة في زيادة انتشارهم، مستشهدة بحالة
الأسترالية
باربرا أونيل، التي لا تحمل مؤهلًا طبيًا معترفًا به، والتي مُنعت بصورة دائمة من تقديم الخدمات الصحية عام 2019، بعدما نصحت مرضى
السرطان
باستبدال العلاج الكيميائي ببيكربونات الصوديوم.
وضياء العوضي هو طبيب مصري تخصَص في التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم، اكتسب شهرة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد ترويجه لما أسماه "نظام الطيبات" وهو نهج غذائي يزعم القدرة على علاج الأمراض المزمنة عبر تغيير النظام الغذائي والاستغناء عن الأدوية، وأثارت آراؤه الطبية جدلاً واسعاً في الأوساط العلمية، قبل أن يتوفَّى بجلطة قلبية
في دبي
نيسان 2026.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الكشف عن تفاصيل "مثيرة" تخص الاتفاق الإطاري بين أمريكا وإيران
15:50 | 2026-06-16
الشرع يكشف تفاصيل رحلته إلى العراق: ذهبت للدفاع عن الناس وسُجنت مع العراقيين
06:18 | 2026-08-03
حزب الله يكشف تفاصيل "هامة" عن قلعة الشقيف: التقطوا صور فيها فقط
12:06 | 2026-06-01
صحيفة تكشف تفاصيل خطة أميركية "لحل" الحشد الشعبي
04:00 | 2026-05-22
ضياء العوضي
طبيب
الأسترالية
الأسترالي
عين شمس
مجلس ال
السرطان
فيسبوك
في دبي
العوضي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أسعار الدولار في السوق العراقية اليوم
اقتصاد
31.8%
03:29 | 2026-08-04
أسعار الدولار في السوق العراقية اليوم
03:29 | 2026-08-04
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي غدا
محليات
29.1%
06:09 | 2026-08-04
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي غدا
06:09 | 2026-08-04
رغم العطلة.. أسعار الدولار في السوق العراقية اليوم
اقتصاد
19.75%
09:25 | 2026-08-03
رغم العطلة.. أسعار الدولار في السوق العراقية اليوم
09:25 | 2026-08-03
موعد الكسوف الشمسي يقترب
منوعات
19.35%
01:35 | 2026-08-04
موعد الكسوف الشمسي يقترب
01:35 | 2026-08-04
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
الأربعين الحسيني .. دروس التضحية ومسيرة الإصلاح - عشرين م٥ - الحلقة ٥٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-04
عشرين
الأربعين الحسيني .. دروس التضحية ومسيرة الإصلاح - عشرين م٥ - الحلقة ٥٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-08-2026 | 2026
12:30 | 2026-08-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-08-2026 | 2026
12:30 | 2026-08-04
Live Talk
زيارة الأربعين: عبادة وإنسانية - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-04
Live Talk
زيارة الأربعين: عبادة وإنسانية - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-04
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-03
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-03
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
الأكثر مشاهدة
عشرين
الأربعين الحسيني .. دروس التضحية ومسيرة الإصلاح - عشرين م٥ - الحلقة ٥٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-04
عشرين
الأربعين الحسيني .. دروس التضحية ومسيرة الإصلاح - عشرين م٥ - الحلقة ٥٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-08-2026 | 2026
12:30 | 2026-08-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-08-2026 | 2026
12:30 | 2026-08-04
Live Talk
زيارة الأربعين: عبادة وإنسانية - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-04
Live Talk
زيارة الأربعين: عبادة وإنسانية - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-04
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-03
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-03
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
اخترنا لك
الحوثيون يعلنون استهداف سفينة نفطية سعودية شمالي البحر الأحمر
03:07 | 2026-08-05
تعرف على ابرز بنود اتفاق مضيق هرمز
01:45 | 2026-08-05
البنتاغون يعلن إصابة 687 جنديا أمريكيا في النزاع مع إيران
01:35 | 2026-08-05
انفجارات قوية تهز العاصمة الأوكرانية كييف
01:20 | 2026-08-05
إدارة ترامب تعد حظرا على استيراد عناصر لمراكز البيانات من الصين
17:48 | 2026-08-04
الجيش الأمريكي: المسار الجنوبي في مضيق هرمز لا يزال مفتوحا
17:03 | 2026-08-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.