تحمل 20 مليون برميل نفط إيراني.. بلومبرغ: 11 ناقلة نفط غادرت ميناء تشابهار

أفادت وكالة بلومبرغ، اليوم الجمعة، أن 11 ناقلة تحمل مجتمعة 20 مليون برميل

من النفط الإيراني غادرت هذا الأسبوع ميناء تشابهار.





وذكرت الوكالة عن بيانات أن "11 ناقلة تحمل مجتمعة 20 مليون برميل من النفط الإيراني غادرت هذا الأسبوع ميناء تشابهار".



وفي وقت سابق، أعلنت الامريكية، عبور 20 ناقلة نفط من الممر الامن في هرمز.