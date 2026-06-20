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مصير الطائرة القطرية التي اهديت الى ترامب
دوليات
2026-06-20 | 03:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,250 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
وقع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
اللوحة التذكارية للطائرة الرئاسية الجديدة "إير فورس وان"، بعد الكشف عنها رسميا في
قاعدة أندروز الجوية
بولاية ماريلاند، تمهيدا لانضمامها إلى أسطول الرئاسة الأميركية.
ووصف
ترامب
الطائرة، وهي من طراز
بوينغ
747 والمقدمة هدية من
قطر
، بأنها "الأكثر فخامة في العالم"، مشيدا بمستوى تجهيزها وتصميمها الجديد الذي يعتمد الأحمر والأبيض والأزرق الداكن مع لمسات ذهبية، في تغيير هو الأول من نوعه مقارنة بالتصميم التقليدي لطائرات الرئاسة الأميركية.
وأوضح الرئيس الأميركي أن الطائرة ستقود تشكيلا جويا خلال احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال
الولايات المتحدة
في الرابع من تموز، مشيرا إلى أن بقية أسطول الرئاسة سيحمل التصميم الجديد مستقبلا.
ومن المقرر أن تحل الطائرة الجديدة محل إحدى طائرات "إير فورس وان" التي خدمت الرؤساء الأميركيين لأكثر من ثلاثة عقود، في وقت تؤكد فيه
القوات الجوية
الأميركية أنها تستوفي المعايير الرئاسية الخاصة بالأمن والسلامة.
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