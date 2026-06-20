نائب الرئيس الأمريكي: سنمنح فرصة للمفاوضات مع إيران ونتوقع التوجه إلى سويسرا

ونقلت شبكة نيوز، عن نائب الرئيس الأمريكي أن الأمور تسير بشكل جيد في المحادثات مع ، متوقعاً التوجه إلى خلال الفترة المقبلة.وأكد ثقته بقدرة بلاده على الحفاظ على وقف إطلاق النار، مبيناً أن ستمنح فرصة للمفاوضات مع إيران في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لتفاهمات بين الجانبين.