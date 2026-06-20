بحرية الحرس الثوري: على السفن عدم الاقتراب من مضيق هرمز

وذكرت البحرية، انه "على السفن عدم الاقتراب من ، وإلا فإن أمنها سيكون معرضا للخطر".واشارت الى ان "مضيق هرمز أغلق بسبب جرائم الكيان الصهيوني في وانتهاك لتعهداتها بشأن وقف إطلاق النار".