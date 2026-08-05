البنتاغون يعلن إصابة 687 جنديا أمريكيا في النزاع مع إيران

ووفقا لإحصاءات البنتاغون الداخلية حتى 4 اب، أُصيب 417 جنديا خلال عملية "إبيك فيوري"، التي أعلنت انتهاءها في 5 ايار.كما أُصيب 270 آخرون في سلسلة العمليات الجديدة ضد التي بدأت في 7 تموز، ليصل بذلك إجمالي عدد الجرحى إلى 687.في غضون ذلك، بقي عدد القتلى من أفراد الذين تم الإعلان عنهم عند 18 جنديا.وأفادت شبكة "سي إن إن" في وقت سابق نقلا عن مصادر مطلعة بأن العسكريين الأمريكيين استنزفوا نحو 80% من مخزون الصواريخ الاعتراضية أثناء النزاع مع إيران.وحسب "سي إن إن"، فإن المسؤولين في تطرقوا إلى مسألة مخزونات الصواريخ للمرة الثانية على الأقل في غضون الأسابيع الأخيرة.وكان المسؤولون قد عبروا عن مخاوفهم بشأن استنزاف الترسانة الصاروخية خلال المناقشات المتعلقة بالتصعيد المحتمل للنزاع، بما في ذلك قبل قليل من قرار إلغاء الضربات المخطط لها على إيران في 2 اب.