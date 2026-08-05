انفجارات قوية تهز العاصمة الأوكرانية كييف

وجاء في منشور لقناة "أوبشيستفينويه" الأوكرانية عبر تطبيق "تلغرام": "دوي انفجارات يسمع في ".وبعد دقائق من طرح المنشور، أفادت القناة نفسها بوقوع سلسلة من الانفجارات في العاصمة الأوكرانية.وتأتي هذه الانفجارات بالتزامن مع استمرار تفعيل نظام الإنذار الجوي في كييف والمنطقة المحيطة بها، وفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، مما يشير إلى استمرار الهجمات الجوية أو الصاروخية على العاصمة.ولم تذكر القناة تفاصيل فورية حول طبيعة الأهداف التي تم استهدافها أو حجم الأضرار.يذكر أن القوات الروسية تنفذ ضربات تستهدف المنشآت العسكرية ومؤسسات الأوكرانية حصرا وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمع أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، باستخدام أسلحة موجهة بدقة من الجو والبحر والبر، بالإضافة إلى الطائرات المسيّرة، وذلك ردا على جرائم نظام كييف الذي يستهدف يوميا الأحياء السكنية والمنشآت المدنية ومرافق الطاقة في المناطق الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا وفي العمق الروسي باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ.