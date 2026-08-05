تعرف على ابرز بنود اتفاق مضيق هرمز

نشر موقع "أكسيوس" الأمريكي تقريرا كشف فيه، نقلا عن مصادر مطلعة، أن باتت على مشارف التوصل إلى اتفاق بشأن ، على أن يُعلن عنه اليوم الأربعاء.وبحسب مصدرين إقليميين ومسؤول أمريكي، تقترب كل من الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان من إبرام اتفاق مؤقت لإعادة فتح المضيق.وتحدث "أكسيوس" عن أهمية الاتفاق الذي استغرقت المفاوضات بشأنه أسابيع عديدة، موضحا أنه يهدف إلى استئناف وقف إطلاق النار بين وطهران، وإلى إعادة إطلاق مسار التفاوض حول الملف النووي.وكان الرئيس الأمريكي قد قرر يوم السبت التراجع عن تنفيذ تهديداته بشن حملة قصف واسعة، لإتاحة المجال أمام مزيد من الجهود الدبلوماسية. غير أن المصادر حذرت من أنه في حال تعثر التوصل إلى اتفاق قريبا، فقد يمنح الضوء الأخضر لشن ضربات عسكرية كبرى.ويسعى الاتفاق المرتقب إلى تلبية بعض المطالب الإيرانية المتعلقة بتعزيز سيطرة على حركة الملاحة في المضيق، وهي سيطرة لم تكن تحظى بها قبل اندلاع المواجهة.أبرز بنود الاتفاق:* وفقا للمصدرين الإقليميين، ينص الاتفاق قيد التفاوض على ما يلي:* ترتيب مؤقت مدته 60 يوما بين عُمان وإيران في مضيق هرمز، قابل للتمديد.* تسلك جميع السفن الوافدة عبر المضيق باتجاه مسارا شماليا عبر المياه الإيرانية.* تسلك جميع السفن المغادرة عبر المضيق باتجاه بحر العرب مسارا جنوبيا عبر المياه العمانية، بالتنسيق مع الجانب الإيراني.* عدم فرض أي رسوم أو طوال فترة الـ60 يوما.* التزام الطرفين بإزالة الألغام البحرية من المسار الأوسط للمضيق خلال 30 يوما.* بعد تطهير المسار الأوسط، يُخصص لحركة الملاحة الوافدة والمغادرة بموجب ترتيب دائم يُتفاوض عليه بين مسقط وطهران.وأكد الموقع أنه إلى جانب المحادثات بين مسقط وطهران، شارك مسؤولون من قطر وباكستان والمملكة العربية في جهود الوساطة، وفقا للمصادر الإقليمية.وأكدت المصادر أن كان منخرطا بفاعلية في سير المفاوضات. وشهدت الأيام الأخيرة اتصالات عديدة بين مبعوث الرئيس ترامب، ستيف ويتكوف، ووزيري الخارجية الإيراني ، ووزير خارجية عمان بدر البوسعيدي.وكشف مصدران إقليميان أن عراقجي أبدى موافقة أولية خلال نهاية الأسبوع، لكنه ظل بحاجة إلى موافقة المرشد الأعلى الإيراني مجتبى والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.وأفاد مسؤول أمريكي ومصدر إقليمي بأن القيادة الإيرانية استكملت إجراءات الموافقة الرسمية يوم الثلاثاء.