ترامب: مضيق هرمز قد يفتح اليوم أو غداً

– دوليات



أكد الرئيس الأمريكي، ، اليوم الأربعاء، أن قد يتم فتح حركة الملاحة فيه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال في تصريحات صحفية تابعتها ، إن " قد يُفتح اليوم أو غداً الخميس"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل بشأن الترتيبات المتعلقة بذلك.