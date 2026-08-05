الحوثيون يعلنون استهداف سفينة نفطية سعودية شمالي البحر الأحمر

وذكر بيان صادر عن القوات المسلحة التابعة للجماعة ورد لـ ، اليوم الأربعاء (5 آب 2026)، أن "فرقها تمكنت من استهداف سفينة (وفاء) النفطية قبالة منطقة ينبع شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية"، مشيراً إلى أن "الإصابة كانت دقيقة".وأضاف البيان أن "هذا الاستهداف يرفع إجمالي السفن النفطية السعودية التي تم استهدافها إلى 8 سفن منذ بدء فرض الحظر البحري في 22 تموز/يوليو الماضي"، مبيناً أن "إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في الأحمر والعربي بلغ 29 سفينة".وأوضح البيان أن "العمليات ستستمر وتتصاعد ضد السفن النفطية السعودية في الأحمر لإغلاق المنافذ كافة وتثبيت معادلة الحصار"، بحسب ما ورد في البيان الرسمي الصادر من .