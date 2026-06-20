الصحة اللبنانية تنشر حصيلة محدثة لضحايا العدوان الإسرائيلي

وقال مركز عمليات طوارئ التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن "الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 20 حزيران بلغت 4057 شهيدا".واشار الى ان "عدد الجرحى وصل الى 12121 جريحا".